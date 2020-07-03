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    Славия Мозырь — Слуцк: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Славия Мозырь — Слуцк: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.07.2020)

    Футбол
    В 17:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Славия Мозырь» — «Слуцк».

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    Последний матч между собой: «Слуцк» — «Славия Мозырь» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Слуцк»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Славия Мозырь» — «Слуцк». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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