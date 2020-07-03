«Ростов» пополнился одним из лучших бомбардиров ЮФЛ
globallookpress.com
Срок соглашения с 17-летним нападающим не сообщается.
В прошлом сезоне юный форвард принял участие в 15 матча за «Мастер-Сатурн» и забил восемь голов. Новичок «Ростова» является кандидатом в юношескую сборную России до 18 лет.
Данила Сухомлинов стал игроком «Ростова» 🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) July 3, 2020
Один из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги 2019/20 Данила Сухомлинов подписал контракт с нашим клубом. https://t.co/wwvKwvLdhQ#МыРостов pic.twitter.com/JZZTFFmEEd