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    «Ростов» пополнился одним из лучших бомбардиров ЮФЛ

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    «Ростов» на своем официальном сайте объявил о переходе одного из лучших бомбардиров ЮФЛ. «Комбайнеры» пополнили свои ряды форвардом «Мастер-Сатурн» Данилом Сухомлиновым.

    «Ростов» пополнился одним из лучших бомбардиров ЮФЛ
    «Ростов» пополнился одним из лучших бомбардиров ЮФЛ

    Срок соглашения с 17-летним нападающим не сообщается.

    В прошлом сезоне юный форвард принял участие в 15 матча за «Мастер-Сатурн» и забил восемь голов. Новичок «Ростова» является кандидатом в юношескую сборную России до 18 лет.

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