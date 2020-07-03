«Ростов» пополнился одним из лучших бомбардиров ЮФЛ

на своем официальном сайте объявил о переходе одного из лучших бомбардиров ЮФЛ. «Комбайнеры» пополнили свои ряды форвардом «Мастер-Сатурн»

Срок соглашения с 17-летним нападающим не сообщается.

В прошлом сезоне юный форвард принял участие в 15 матча за «Мастер-Сатурн» и забил восемь голов. Новичок «Ростова» является кандидатом в юношескую сборную России до 18 лет.

Данила Сухомлинов стал игроком «Ростова» 🔥

Один из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги 2019/20 Данила Сухомлинов подписал контракт с нашим клубом. https://t.co/wwvKwvLdhQ#МыРостов pic.twitter.com/JZZTFFmEEd — Football Club Rostov (@rostovfc) July 3, 2020

0