СМИ: Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году

Нападающийможет покинуть, утверждает Cadena Ser.

По данным источника, 33-летний аргентинец приостановил переговоры о продлении контракта. Игрок устал от того, что его винят в проблемах клуба и называют ответственным за решения, которые он не принимал.

Также форвард недоволен тем, что в «Барселоне» уже долгое время не могут выстроить проект, который позволил бы команде побеждать на регулярной основе.

Напомним, Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 22 забитых мячей и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. 0