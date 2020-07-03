ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь ЧеревченкоУвольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
  • 07:00
    • СМИ: Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году
  • 07:15
    • Хави согласился возглавить «Барселону»
  • 00:12
    • «Манчестер Сити» забил четыре безответных мяча «Ливерпулю»
  • 00:59
    • Гол Рамоса с пенальти принес «Реалу» победу над «Хетафе»
  • 00:41
    • «Рома» в меньшинстве проиграла «Удинезе»
    Все новости спорта

    СМИ: Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году

    Футбол Трансферы Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий Лионель Месси может покинуть «Барселону», утверждает Cadena Ser.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По данным источника, 33-летний аргентинец приостановил переговоры о продлении контракта. Игрок устал от того, что его винят в проблемах клуба и называют ответственным за решения, которые он не принимал.

    Также форвард недоволен тем, что в «Барселоне» уже долгое время не могут выстроить проект, который позволил бы команде побеждать на регулярной основе.

    Напомним, Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 22 забитых мячей и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Идеологический провал «Барселоны». Каталонцы ошиблись с продажей Артура
  • 30/06/2020 в 16:24
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Мальорка»
  • 2.06
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов нападение «Атлетико» забьет «Мальорке»?
  • «Атлетико» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Поднимется ли «Санта-Клара» в верхнюю часть таблицы?
  • «Санта-Клара» — «Маритиму». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • Выиграет ли брестское «Динамо» у «Смолевичей»?
  • «Смолевичи» — «Динамо» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.76
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.76
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие