ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне«Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
  • 15:14
    • Умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова
  • 17:16
    • «Арсенал» выкупил полузащитника у «Зенита»
  • 16:47
    • Экс-звезда «Ливерпуля» Барош завершил карьеру
  • 15:44
    • У троих игроков «Оренбурга» началась пневмония
  • 15:30
    • СМИ: «Локомотив» отказался от трансфера Баделя
    Все новости спорта

    Крыховяк: Главное — попасть в Лигу чемпионов

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился мнением о матче с «Крыльями Советов» (1:1) и доигровки сезона в целом.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    «Сейчас каждый матч будет сложным. Мы хотели набрать три очка с "Крыльями", но не удалось. Для меня самое важное, что мы бились до последних минут и в итоге набрали одно очко, вырвав ничью. Теперь будем играть каждые три дня. Готовимся к "Сочи".

    Думаю, судьи понимают, что каждая игра — это эмоции. Иногда я не согласен с судьями, злюсь на себя или других футболистов. Я всегда хочу победить, это нормально. Главное, чтобы после игры эмоций было меньше.

    Борьба за второе место, конечно, мотивирует. Важно, чтобы мы сами играли хорошо, а не смотрели на другие команды. В трех играх мы набрали семь очков — это хороший результат. Всегда можно лучше, но главное, чтобы в конце сезона мы попали в Лигу чемпионов.

    Почему принято решение закрыться в Баковке? Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, но я пока не могу назвать ее хорошей. Поэтому до конца сезона мы будем жить на базе», — цитирует Крыховяка пресс-служба клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пока «ноунейм» срамит скептиков. «Локо» одержал вторую победу при Николиче
  • 27/06/2020 в 21:37
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Сочи»
  • 1.95
  • Завтра в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов нападение «Атлетико» забьет «Мальорке»?
  • «Атлетико» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Поднимется ли «Санта-Клара» в верхнюю часть таблицы?
  • «Санта-Клара» — «Маритиму». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • Выиграет ли брестское «Динамо» у «Смолевичей»?
  • «Смолевичи» — «Динамо» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.76
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие