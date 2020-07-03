Крыховяк: Главное — попасть в Лигу чемпионов

Полузащитникподелился мнением о матче с(1:1) и доигровки сезона в целом.

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«Сейчас каждый матч будет сложным. Мы хотели набрать три очка с "Крыльями", но не удалось. Для меня самое важное, что мы бились до последних минут и в итоге набрали одно очко, вырвав ничью. Теперь будем играть каждые три дня. Готовимся к "Сочи".

Думаю, судьи понимают, что каждая игра — это эмоции. Иногда я не согласен с судьями, злюсь на себя или других футболистов. Я всегда хочу победить, это нормально. Главное, чтобы после игры эмоций было меньше.

Борьба за второе место, конечно, мотивирует. Важно, чтобы мы сами играли хорошо, а не смотрели на другие команды. В трех играх мы набрали семь очков — это хороший результат. Всегда можно лучше, но главное, чтобы в конце сезона мы попали в Лигу чемпионов.

Почему принято решение закрыться в Баковке? Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, но я пока не могу назвать ее хорошей. Поэтому до конца сезона мы будем жить на базе», — цитирует Крыховяка пресс-служба клуба. 0