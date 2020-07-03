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    Гвардиола: Мы победили чемпионов, выдающуюся команду

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу в матче с «Ливерпулем» (4:0) в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Мы победили чемпионов, выдающуюся команду. Мы не боимся играть, они тоже смелые. Моя команда мне нравится в каждой игре. Мы старались играть в футбол, рисковать. "Ливерпуль" со своим высоким прессингом — лучшая команда, с которой я когда-либо сталкивался в своей жизни.

    У нас хватило смелости играть в небольших пространствах. Это важно. Я видел чемпионский коридор, как они были сосредоточены. Они даже не сказали спасибо, потому что они были сосредоточены.

    Да, они выпили много пива за последнюю неделю, но приехали сюда без пива, вот почему я отдаю нам должное», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

    «Ливерпуль» еще по итогам предыдущего тура впервые за 30 лет завоевал чемпионский титул. «Манчестер Сити» идет на второй строчке, набрав 66. 0

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