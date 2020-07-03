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    «Чарльтон Атлетик» — «Миллуолл». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Чарльтон Атлетик — Миллуолл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.07.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 22:15 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Чарльтон Атлетик» — «Миллуолл».

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    Составы команд:

    «Чарльтон Атлетик»: Диллон Филлипс, Adam Matthews, Адедеджи Ошиладжа, Томас Локьер, Джейсон Пирс, Aiden McGeady, Даррен Прэтли, Мэкоэли Бонне, Алби Морган, Джош Каллен, Tomer Hemed.

    «Миллуолл»: Мюррей Уоллес, Шон Хатчинсон, Джейк Купер, Джед Уоллес, Мэтт Смит, Малон Ромео, Алекс Пирс, Jayson Molumby, Райан Леонард, Райан Вудс, Бартош Бьялковски.

    Предыдущий матч соперников: «Миллуолл» — «Чарльтон Атлетик» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Чарльтон Атлетик» со счетом 1:0. 0

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