Чарльтон Атлетик — Миллуолл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.07.2020)

Составы команд:
«Чарльтон Атлетик»: Диллон Филлипс, Adam Matthews, Адедеджи Ошиладжа, Томас Локьер, Джейсон Пирс, Aiden McGeady, Даррен Прэтли, Мэкоэли Бонне, Алби Морган, Джош Каллен, Tomer Hemed.
«Миллуолл»: Мюррей Уоллес, Шон Хатчинсон, Джейк Купер, Джед Уоллес, Мэтт Смит, Малон Ромео, Алекс Пирс, Jayson Molumby, Райан Леонард, Райан Вудс, Бартош Бьялковски.
Предыдущий матч соперников: «Миллуолл» — «Чарльтон Атлетик» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Чарльтон Атлетик» со счетом 1:0. 0