Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.07.2020)

Составы команд:
«Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Дэвид Макголдрик.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Стивен Бергвейн, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Гарри Кейн.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0