Манчестер Сити — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.07.2020)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Эрик Гарсия, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Phil Foden, Габриэл Жезус.
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:0. 0