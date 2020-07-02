Левандовский: Мог перейти в «Реал», но решил остаться в «Баварии»

Нападающийповедал о несостоявшемся трансфере в мадридский

«В то время было много спекуляций. "Реал" — это большой клуб, конечно, рассматривал предложение. Я остался и не жалею об этом. Мы семья, и это должно рассеять любые сомнения. Я счастлив в Мюнхене.

Я на 100% игрок "Баварии", полностью отождествляю себя с этим клубом. В августе мне будет 32 года, но я чувствую себя на 27-28 лет, может быть, даже меньше. Хочу играть на высшем уровне в течение многих лет, сделаю все возможное, чтобы добиться этого.

Не вижу границ для себя, я могу быть еще лучше. Не думаю, что я полностью реализовал свой потенциал, сыграл 90% в этом сезоне. Честно говоря, я вижу большой шанс, что мы сможем выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Существует хорошая атмосфера в команде, мы чувствуем химию между нами», — приводит слова футболиста Sport Bild.

Левандовский выступает за «Баварию» с 2014 года. С тер пор польский нападающий забил 240 голов в 289 матчах за клуб. 0