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    Клопп: Поражение от «Ман Сити» никак не повлияет на «Ливерпуль»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Манчестер Сити» в 32-м туре АПЛ.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Что изменится в следующем сезоне, если мы победим Манчестер Сити, и что случится, если они окажутся сильнее нас? Люди скажут несколько вещей. Если "Ливерпуль" возьмет верх, то они буду говорить: "Это лучшая команда лиги", а если мы проиграем, то они скажут: "Сити сильнее, но 'Ливерпуль' стал чемпионом".

    Кто бы что ни говорил, это уже совершенно неважно сейчас. Результат следующего матча никак на нас не повлияет. Что "Ливерпуль", что "Манчестер Сити" должны думать о следующем сезоне.

    Не то, чтобы я волновался, но в АПЛ есть такие команды, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые в следующей кампании будут еще лучше, чем сейчас. Дело не только в "Ман Сити" и Ливерпуле», — цитирует Клоппа пресс-службе мерсисайдцев.

    Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 июля, начало — в 22:15 п омск. 0

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