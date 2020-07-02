ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь ЧеревченкоУвольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
  • 20:37
    • Ласицкене: Не исключаю уход из сборной России
  • 20:22
    • Источник: Сане подписал контракт с «Баварией» до 2025 года
  • 16:12
    • «Манчестер Сити» нацелен на защитников «Наполи» и «Баварии»
  • 15:44
    • «Динамо» останется на изоляции до следующего матча
  • 14:13
    • УЕФА опубликовал расписание Лиги чемпионов на следующий сезон
    Все новости спорта

    Кашшаи: Пустовойтова входит в топ-10 арбитров Европы

    Футбол РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о работе рефери Анастасии Пустовойтовой, а также об уровне судей в России.

    Анастасия Пустовойтова
    Анастасия Пустовойтова

    Пустовойтова работала в качестве резервного арбитра на матчах «Локомотив» — «Ахмат» (1:0, 8 марта, 21-й тур) и «Тамбов» — «Зенит» (1:2, 1 июля, 25-й тур).

    «Она одна из лучших фигур в российском футболе, входит в топ-10 судей в Европе, все могут гордиться ей. Она является одним из лучших судей в России.

    Моя обязанность — поддерживать таких судей. Она многое сделала и работала, чтобы стать той, кем сейчас является.

    Хотел бы добавить — речь идет и о нашей стратегии, департамент хочет поддержать женщин-судей. Будем искать женщин-судей в регионах.

    [В России] Есть много опытных судей, топ-судей — Еськов, Иванов, Карасев. Но мы ищем молодых, нужен отбор, чтобы больше судей работали на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но на это уйдут годы», — заявил Кашшаи в интервью ТГ каналу «Футбольный биги».

    В прошлом году Пустовойтова работала на матчах женской Лиги чемпионов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Самый долгий матч. Южное дерби завершилось драматичной развязкой
  • 01:54
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • 1.60
  • Сегодня в 22:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увидим ли мы в Манчестере результативную игру?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Воспользуется ли «Реал» осечкой «Барсы»?
  • «Реал Мадрид» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» продлить серию неудач своего соперника?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 3 июля
  • Завтра в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Маритиму
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие