Кашшаи: Пустовойтова входит в топ-10 арбитров Европы

Глава департамента судейства РФСвысказался о работе рефери, а также об уровне судей в России.

Пустовойтова работала в качестве резервного арбитра на матчах «Локомотив» — «Ахмат» (1:0, 8 марта, 21-й тур) и «Тамбов» — «Зенит» (1:2, 1 июля, 25-й тур).

«Она одна из лучших фигур в российском футболе, входит в топ-10 судей в Европе, все могут гордиться ей. Она является одним из лучших судей в России.

Моя обязанность — поддерживать таких судей. Она многое сделала и работала, чтобы стать той, кем сейчас является.

Хотел бы добавить — речь идет и о нашей стратегии, департамент хочет поддержать женщин-судей. Будем искать женщин-судей в регионах.

[В России] Есть много опытных судей, топ-судей — Еськов, Иванов, Карасев. Но мы ищем молодых, нужен отбор, чтобы больше судей работали на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но на это уйдут годы», — заявил Кашшаи в интервью ТГ каналу «Футбольный биги».

В прошлом году Пустовойтова работала на матчах женской Лиги чемпионов. 0