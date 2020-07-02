Халл Сити — Мидлсбро. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.07.2020)

Составы команд:
«Халл Сити»: Джордж Лонг, Йорди де Вейс, Рис Бурк, Даниэль Бэтти, Matthew Pennington, Callum Elder, Джош Мадженнис, Leonardo Da Silva Lopes, Herbie Kane, Маллик Уилкс, Джеймс Скотт.
«Мидлсбро»: George Friend, Dael Fry, Бритт Ассомбалонга, Джонатан Хаусон, Патрик Макнейр, Патрик Робертс, Марвин Джонсон, Джордж Сэвилл, Djed Spence, Dejan Stojanovic, Хэйден Коулсон.
Предыдущий матч соперников: «Мидлсбро» — «Халл Сити» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Мидлсбро» со счетом 0:1. 0