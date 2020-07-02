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    Халл Сити — Мидлсбро: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Халл Сити — Мидлсбро: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Халл Сити Мидлсбро
    В 19:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Халл Сити» — «Мидлсбро».

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    Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Халл Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Мидлсбро»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Халл Сити» — «Мидлсбро». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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