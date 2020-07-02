Президент «Барселоны» недоволен Гризманном

Президентнедоволен уровнем игры форварда

«У нас были дружеские отношения. Он был очень хорошим парнем и отличным футболистом.

Свои взлеты и падения бывают у всех. Полагаю, что в "Барселоне" он не проводит хорошо время, но он вернется и преуспеет, потому что он великолепный игрок», — сказал Сересо в интервью Onda Cero.

Напомним, «Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» год назад за 120 миллионов евро. В этом сезоне 29-летний француз сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 4четыре голевые передачи. 0