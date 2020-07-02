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    Аленичев: «Спартак» очень слаб в позиционных атаках. У штаба Тедеско нет плана «Б»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от дерби с ЦСКА (0:2).

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    «Красно-белые очень слабы в позиционных атаках. А разбежаться, организовывать быстрые контратаки не давали армейцы.

    Три центральных защитника красно-синих все делали очень грамотно, лишили форвардов соперника пространства. И "Спартак" впадал в ступор, не знал, как пройти такую плотную оборону.

    После первого тайма я предполагал, что гости могут отыграться только со стандарта, с учетом того, что в команде есть футболисты, которые здорово работают на "втором этаже" — Жиго, Джикия, Соболев.

    А вот каких-то красивых ходов не ждал. Хотя однажды спартаковцам удалась классная атака — 5-6 передач в одно касание и завершающий удар Зобнина.

    Не скрою, комбинация впечатлила. Но это, увы, единичный случай. Был еще дальний удар Умярова, который здорово потащил Игорь Акинфеев.

    Не думаю, что в следующих матчах "Спартак" кардинально поменяет тактику. Считаю, соперники уже раскусили стилистику, нашли противоядие, не оставляют пространство за спиной для нападающих красно-белых. А у тренерского штаба нет пока плана "Б".

    Уже не припомню, чтобы ЦСКА и "Спартак" встречались между собой, занимая 5-е и 6-е места в таблице. Армейцы сейчас получили положительный эмоциональный заряд.

    А "Спартак", считаю, в оставшихся турах может выпускать на поле трех-четырех молодых футболистов, что называется, обкатывать их», — высказался Аленичев «Спорт-Экспрессу». 0

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