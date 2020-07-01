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    Зайнутдинов мечтает выиграть трофей с «Ростовом»

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    Полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов ответил на вопросы клубной пресс-службы.

    Бахтиер Зайнутдинов
    Бахтиер Зайнутдинов

    Хавбек похвалил молодых игроков «желто-синих», которые были вынуждены сражаться с «Сочи», вспомнил о еврокубках, а также назвал главную мечту.

    «Парни хоть и молодые, но все равно молодцы — все 90 минут бились на поле за "Ростов". С учетом их возраста и отсутствия тренировок на протяжении почти трех месяцев, я считаю, что игроки академии показали отличный результат в Сочи. Знаю, что все игроки основы болели в тот вечер за них, смотря футбол по телевизору.

    Хочется поиграть в составе "Ростова" хотя бы в Лиге Европы. Это же совсем другой уровень, другой футбол, другие команды. И, конечно, хочется выиграть трофеи в составе нашего клуба — для нашего города, наших болельщиков.

    Если брать мечту, связанную с "Ростовом", то это выиграть трофей», — заявил Зайнутдинов. 0

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