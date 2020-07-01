Вест Хэм — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.07.2020)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Antonio Ruediger, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, N'Golo Kante, Росс Баркли, Матео Ковачич, Тэмми Абрахам, Виллиан, Кристиан Пулишич.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Вест Хэм» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 0:3. 0