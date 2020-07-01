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    «Вест Хэм» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Хэм — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.07.2020)

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    В 22:15 в АПЛ начнётся матч «Вест Хэм» — «Челси».

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    Составы команд:

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.

    «Челси»: Кепа Аррисабалага, Antonio Ruediger, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, N'Golo Kante, Росс Баркли, Матео Ковачич, Тэмми Абрахам, Виллиан, Кристиан Пулишич.

    Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Вест Хэм» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 0:3. 0

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