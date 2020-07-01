«Сочи» — «Динамо»: составы, прогноз, коэффициенты

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.
Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Скопинцев, Шунич, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Рауш, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Евгеньев, Соснин, Карапузов, Школик, Данилин, Хильемарк, Комличенко, Филипп.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Сочи». Коэффициент на его победу — 2.50, на успех «Динамо» — 3.32, на ничью — 3.40. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.