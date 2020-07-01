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    «Сочи» и «Динамо» назвали стартовые составы

    «Сочи» — «Динамо»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Динамо» на матч 25-го тура чемпионата России.

    «Сочи»
    «Сочи»

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.

    Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.

    «Динамо»: Шунин, Морозов, Скопинцев, Шунич, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Рауш, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

    Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Евгеньев, Соснин, Карапузов, Школик, Данилин, Хильемарк, Комличенко, Филипп.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Сочи». Коэффициент на его победу — 2.50, на успех «Динамо» — 3.32, на ничью — 3.40. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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