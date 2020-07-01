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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Шеффилд Уэнсдей — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Вест Бромвич
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Вест Бромвич».

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    Составы команд:

    «Шеффилд Уэнсдей»: Лиам Палмер, Джордан Родс, Кадим Харрис, Барри Бэннан, Jacob Murphy, Коннор Уикхэм, Адам Рич, Massimo Luongo, Мозес Одубаджо, Dominic Iorfa, Joseph Wildsmith.

    «Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Киран Гиббз, Кайл Бартли, Филип Кровинович, Матеус Перейра, Чарльз Остин, Реким Харпер, Ромен Сойерс, Ahmed Hegazy, Dara O'Shea, Грэйди Диангана.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Шеффилд Уэнсдей» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 1:2. 0

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