Шеффилд Уэнсдей — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.07.2020)

Составы команд:
«Шеффилд Уэнсдей»: Лиам Палмер, Джордан Родс, Кадим Харрис, Барри Бэннан, Jacob Murphy, Коннор Уикхэм, Адам Рич, Massimo Luongo, Мозес Одубаджо, Dominic Iorfa, Joseph Wildsmith.
«Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Киран Гиббз, Кайл Бартли, Филип Кровинович, Матеус Перейра, Чарльз Остин, Реким Харпер, Ромен Сойерс, Ahmed Hegazy, Dara O'Shea, Грэйди Диангана.
Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Шеффилд Уэнсдей» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 1:2. 0