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    Гендиректор «Ахмата»: Мы довольны Глушаковым

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    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о том, собирается ли клуб продлевать контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «У нас с ним заключен контракт по схеме "1+1". И мы договорились со всеми игроками, у которых летом заканчивается контракт, что все разговоры по новым соглашениям будут после завершения чемпионата. Сейчас на первом месте для всех стоит результат, сохранение прописки в РПЛ, а не личные контракты. Ни у кого никаких вопросов нет. Не думаю, что этот вопрос кому-то мешает», — сказал Айдамиров, которого цитирует Sport24.

    «Хотели бы мы оставить Глушакова еще на сезон? Чемпионат закончится, и вы все узнаете. Денис проявляет лидерские качества, и мы им довольны. Это тот Денис, которого многие хотели видеть. Как только выйдем из этой турнирной ситуации и закончим чемпионат, мы с ним побеседуем о будущем», — также отметил гендиректор «Ахмата».

    В этом сезоне на счету Глушакова 4 гола и 1 ассист в 20 матчах за «Ахмат» в РПЛ. 0

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