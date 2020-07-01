Гендиректор «Ахмата»: Мы довольны Глушаковым

Генеральный директорответил на вопрос о том, собирается ли клуб продлевать контракт с полузащитником

«У нас с ним заключен контракт по схеме "1+1". И мы договорились со всеми игроками, у которых летом заканчивается контракт, что все разговоры по новым соглашениям будут после завершения чемпионата. Сейчас на первом месте для всех стоит результат, сохранение прописки в РПЛ, а не личные контракты. Ни у кого никаких вопросов нет. Не думаю, что этот вопрос кому-то мешает», — сказал Айдамиров, которого цитирует Sport24.

«Хотели бы мы оставить Глушакова еще на сезон? Чемпионат закончится, и вы все узнаете. Денис проявляет лидерские качества, и мы им довольны. Это тот Денис, которого многие хотели видеть. Как только выйдем из этой турнирной ситуации и закончим чемпионат, мы с ним побеседуем о будущем», — также отметил гендиректор «Ахмата».

В этом сезоне на счету Глушакова 4 гола и 1 ассист в 20 матчах за «Ахмат» в РПЛ. 0