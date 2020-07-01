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    «Эвертон» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эвертон — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.07.2020)

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    В 20:00 в АПЛ начнётся матч «Эвертон» — «Лестер».

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    Составы команд:

    «Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Гилфи Сигурдссон, Алекс Айуоби, Андре Гомеш, Anthony Gordon, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Деннис Прает, Джейми Варди.

    Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Лестер» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Лестер» со счетом 0:1. 0

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