Эвертон — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.07.2020)

Составы команд:
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Гилфи Сигурдссон, Алекс Айуоби, Андре Гомеш, Anthony Gordon, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Деннис Прает, Джейми Варди.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Лестер» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Лестер» со счетом 0:1. 0