Борнмут — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.07.2020)

Составы команд:
«Борнмут»: Арон Ремсдейл, Стив Кук, Натан Аке, Адам Смит, Lloyd Kelly, Хефферсон Лерма, Arnaut Danjuma, Дэвид Брукс, Филип Биллинг, Джошуа Кинг, Доминик Соланке.
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Джонджо Шелви, Шон Лонгстафф, Набиль Бенталеб, Жоэлинтон, Аллан Сент-Максимен, Dwight Gayle.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Борнмут» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 1:0. 0