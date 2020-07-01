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    «Борнмут» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.07.2020)

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    В 20:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Борнмут» — «Ньюкасл».

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    Составы команд:

    «Борнмут»: Арон Ремсдейл, Стив Кук, Натан Аке, Адам Смит, Lloyd Kelly, Хефферсон Лерма, Arnaut Danjuma, Дэвид Брукс, Филип Биллинг, Джошуа Кинг, Доминик Соланке.

    «Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Джонджо Шелви, Шон Лонгстафф, Набиль Бенталеб, Жоэлинтон, Аллан Сент-Максимен, Dwight Gayle.

    Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Борнмут» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 1:0. 0

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