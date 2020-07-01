Арсенал Лондон — Норвич Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.07.2020)

Составы команд:
«Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Шкодран Мустафи, Давид Луис, Зеад Колашинац, Эктор Бельерин, Kieran Tierney, Даниель Себальос, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рейсс Нелсон.
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Александер Тетти, Лукас Рупп, Тодд Кантвелл, Эмилиано Буэндия, Том Трибулл, Кенни Маклин, Теэму Пукки.
Предыдущий матч соперников: «Норвич Сити» — «Арсенал Лондон» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал Лондон» со счетом 3:2. 0