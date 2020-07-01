Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу «сухих» матчей с 2000 года

Вратарьзанял шестое место по количеству «сухих» матчей, начиная с 2000 года. Рейтинг составил сайт GiveMeSport.

За последние 20 лет россиянин провел 316 игр на ноль. Он обошел в этом списке таких звездных в прошлом голкиперов, как Эдвин ван дер Сар (266 сухих матчей, 8-е место) и Виктор Вальдес (260, 9-е).

Выше бывшего вратаря сборной России расположились испанец Икер Касильяс (439 «сухих» матчей), итальянец Джанлуиджи Буффон (420), Петр Чех (391), испанец Пепе Рейна (343), немец Мануэль Нойер (327).

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. С 2004 по 2018 год он защищал цвета национальной сборной России. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 25 матчах, пропустив 26 голов. 0