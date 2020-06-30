Рединг — Брентфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.06.2020)

Составы команд:
«Рединг»: Кристофер Гантер, Майкл Моррисон, Лиам Мур, Эндрю Риномота, Сэм Бэлдок, Джон Свифт, Jordan Obita, Ovie Ejaria, Яку Мейте, Майкл Олисе, Рафаэл.
«Брентфорд»: Дэвид Райа, Рико Генри, Этан Пиннок, Christian Noergaard, Said Benrahma, Олли Уоткинс, Джош да Силва, Эмилиано Маркондес, Понтус Янссон, Bryan Mbeumo, Хенрик Далсгор.
Предыдущий матч соперников: «Брентфорд» — «Рединг» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0