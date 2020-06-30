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    Миллуолл — Суонси: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Миллуолл — Суонси: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.06.2020)

    Футбол Футбол Англии Суонси
    В 19:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Миллуолл» — «Суонси».

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    Последний матч между собой: «Суонси» — «Миллуолл» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Миллуолл»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Миллуолл» — «Суонси». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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