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    Лидс — Лутон Таун: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Лидс — Лутон Таун: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.06.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Лидс» — «Лутон Таун».

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    Последний матч между собой: «Лутон Таун» — «Лидс» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Лидс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Лидс» — «Лутон Таун». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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