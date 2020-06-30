Гончаренко: К «Спартаку» у нас особенный подход

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ со

«Сегодня у нас было много эмоций, много улыбок, поэтому думаю, что настроение хорошее, но ответ даст игра. Мы знаем, что к "Спартаку" у нас особенный подход.

За любой матч дают три очка, и нам сейчас нужны очки с любым соперником. Но мы знаем историю противостояния ЦСКА — "Спартак", мы знаем отношение болельщиков, мы знаем, что это супер повышенный интерес к игре. Для любого тренера это очень важный матч, и мы знаем, что должны подойти к игре в боевой готовности, во всеоружии.

Сейчас понятно, что "Спартак" делает, как атакует, обороняется, но, опять же, этого мало, вопрос в том, как этим воспользоваться.

Замысел на игру есть, но стартовый состав еще надо обсудить. Мы будем смотреть и советоваться», — сказал Гончаренко клубной пресс-службе.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 июня. Начало — в 20:30 мск. 0