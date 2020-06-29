Сетьен назвал «нормальными» противоречия с Месси

Главный тренер «Барселоны»рассказал о взаимоотношениях с форвардом

Во время матча с «Сельтой» (2:2) Месси игнорировал тренера Эдера Сарабию в паузе на водопой.

«Отношения с Месси не сложные. Это правда, что всегда есть противоречия, у каждого свой взгляд на вещи. И это нормально, когда есть противоречия.

Я и сам не был простым в общении игроком. Всегда есть свое видение в каких-то вопросах, и нужно отстаивать это. Это вполне естественно.

Мы хорошо общаемся. Есть конкретные вопросы, которым я не придаю никакого значения», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo. 0