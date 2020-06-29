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    • СМИ: «Барселона» расстанется с Сетьеном по окончании сезона
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    Сетьен назвал «нормальными» противоречия с Месси

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о взаимоотношениях с форвардом Лионелем Месси.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    Во время матча с «Сельтой» (2:2) Месси игнорировал тренера Эдера Сарабию в паузе на водопой.

    «Отношения с Месси не сложные. Это правда, что всегда есть противоречия, у каждого свой взгляд на вещи. И это нормально, когда есть противоречия.

    Я и сам не был простым в общении игроком. Всегда есть свое видение в каких-то вопросах, и нужно отстаивать это. Это вполне естественно.

  • СМИ: «Барселона» расстанется с Сетьеном по окончании сезона
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    • Мы хорошо общаемся. Есть конкретные вопросы, которым я не придаю никакого значения», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo. 0

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