ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 23-29 июня
  • 20:41
    • Пьянич сменил «Ювентус» на «Барселону»
  • 20:36
    • «Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» по окончании сезона
  • 17:33
    • Буффон и Кьеллини продлили контракты с «Ювентусом»
  • 16:05
    • РПЛ выступила с заявлением о матчах «Динамо» и «Оренбурга» в 25-м туре
  • 14:02
    • ЦСКА объявил о сотрудничестве с новым техническим спонсором
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кристал Пэлас — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.06.2020)

    Футбол АПЛ Футбол Англии Кристал Пэлас Бернли Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Бёрнли».

  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!

    Составы команд:

    «Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джеймс Макартур, Джордан Айю.

    «Бёрнли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Филлип Бардсли, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Эрик Питерс, Матей Выдра.

    Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
  • 26/06/2020 в 21:02
    •
  • Прогноз
  • «Кристал Пэлас» — «Бернли»
  • 1.85
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Бернли» в таблице АПЛ «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Порту» столкнется с проблемами в гостях у неудобного соперника
  • «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Удастся ли «Атлетико» огорчить Месси и его компанию?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие