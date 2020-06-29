Кристал Пэлас — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.06.2020)

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джеймс Макартур, Джордан Айю.
«Бёрнли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Филлип Бардсли, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Эрик Питерс, Матей Выдра.
Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. 0