Кристал Пэлас — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.06.2020)

Обгонит ли «Бернли» в таблице АПЛ «Кристал Пэлас»? «Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз и ставки 1.85

«Порту» столкнется с проблемами в гостях у неудобного соперника «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки 1.63