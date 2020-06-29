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    Кристал Пэлас — Бёрнли: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Кристал Пэлас — Бёрнли (29.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Бёрнли».

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    Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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