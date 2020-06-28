Ноттингем Форест — Хаддерсфилд Таун. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.06.2020)

Составы команд:
«Ноттингем Форест»: Юри Рибейру, Тобьяш Фигейреду, Джо Уорролл, Льюис Граббан, Бен Уотсон, Мэтти Кэш, Сэмми Амеоби, Джо Лолли, Тьягу Силва, Брис Самба, Бреннан Джонсон.
«Хаддерсфилд Таун»: Harry Toffolo, Джонатан Хогг, Chris Willock, Richard Stearman, Карлан Ахирни-Грант, Алекс Притчард, Кристофер Шиндлер, Энди Кинг, Демико Дуани, Lewis O'Brien, Jonas Loessl.
Предыдущий матч соперников: «Хаддерсфилд Таун» — «Ноттингем Форест» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:4.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:4. 0