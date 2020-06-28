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    «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ноттингем Форест — Хаддерсфилд Таун. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.06.2020)

    Футбол Футбол Англии Хаддерсфилд Таун
    В 16:15 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун».

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    Составы команд:

    «Ноттингем Форест»: Юри Рибейру, Тобьяш Фигейреду, Джо Уорролл, Льюис Граббан, Бен Уотсон, Мэтти Кэш, Сэмми Амеоби, Джо Лолли, Тьягу Силва, Брис Самба, Бреннан Джонсон.

    «Хаддерсфилд Таун»: Harry Toffolo, Джонатан Хогг, Chris Willock, Richard Stearman, Карлан Ахирни-Грант, Алекс Притчард, Кристофер Шиндлер, Энди Кинг, Демико Дуани, Lewis O'Brien, Jonas Loessl.

    Предыдущий матч соперников: «Хаддерсфилд Таун» — «Ноттингем Форест» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:4. 0

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