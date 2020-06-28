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    Фуглафьердур — ТБ Твёройри: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Фуглафьердур — ТБ Твёройри (28.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Фарерских островов
    В 17:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч «Фуглафьердур» — «ТБ Твёройри».

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    Последний матч между собой: «ТБ Твёройри» — «Фуглафьердур» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Фуглафьердур» — «ТБ Твёройри». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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