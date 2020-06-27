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    «Уиган» — «Блэкберн Роверс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уиган — Блэкберн Роверс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

    Футбол Футбол Англии Уиган Блэкберн
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Уиган» — «Блэкберн Роверс».

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    Составы команд:

    «Уиган»: Дэвид Маршалл, Нейтан Бёрн, Энтони Робинсон, Sam Morsy, Дэниэл Фокс, Anthony Pilkington, Джамал Лоу, Киффер Мур, Джозеф Уильямс, Седрик Кипре, Киран Довелл.

    «Блэкберн Роверс»: Кристьян Уолтон, Райан Ньямб, Джо Ротуэлл, Сэм Галлахер, Стюарт Даунинг, Бен Бреретон, Lewis Holtby, Tosin Adarabioyo, Дарра Ленихен, Льюис Трэвис, Эллиотт Беннетт.

    Предыдущий матч соперников: «Блэкберн Роверс» — «Уиган» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Блэкберн Роверс» со счетом 1:2. 0

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