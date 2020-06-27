Уиган — Блэкберн Роверс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

Составы команд:
«Уиган»: Дэвид Маршалл, Нейтан Бёрн, Энтони Робинсон, Sam Morsy, Дэниэл Фокс, Anthony Pilkington, Джамал Лоу, Киффер Мур, Джозеф Уильямс, Седрик Кипре, Киран Довелл.
«Блэкберн Роверс»: Кристьян Уолтон, Райан Ньямб, Джо Ротуэлл, Сэм Галлахер, Стюарт Даунинг, Бен Бреретон, Lewis Holtby, Tosin Adarabioyo, Дарра Ленихен, Льюис Трэвис, Эллиотт Беннетт.
Предыдущий матч соперников: «Блэкберн Роверс» — «Уиган» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Блэкберн Роверс» со счетом 1:2. 0