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    «Суонси» — «Лутон Таун». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Суонси — Лутон Таун. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

    Футбол Футбол Англии Суонси
    В 14:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Суонси» — «Лутон Таун».

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    Составы команд:

    «Суонси»: Джей Фултон, Мэтт Граймз, Aldo Kalulu, Риан Брустер, Бен Уилмот, Andre Ayew, Коннор Робертс, Джейк Бидвелл, Фредди Вудман, Конор Галлахер, Ben Cabango.

    «Лутон Таун»: Дэниел Поттс, Сонни Брэдли, Мэттью Пирсон, Эллиотт Ли, Симон Слуга, Гарри Корник, Glen Rea, Пелли Раддок, Cameron Carter-Vickers, Джеймс Коллинз, Джейкоб Баттерфилд.

    Предыдущий матч соперников: «Лутон Таун» — «Суонси» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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