Суонси — Лутон Таун. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

Составы команд:
«Суонси»: Джей Фултон, Мэтт Граймз, Aldo Kalulu, Риан Брустер, Бен Уилмот, Andre Ayew, Коннор Робертс, Джейк Бидвелл, Фредди Вудман, Конор Галлахер, Ben Cabango.
«Лутон Таун»: Дэниел Поттс, Сонни Брэдли, Мэттью Пирсон, Эллиотт Ли, Симон Слуга, Гарри Корник, Glen Rea, Пелли Раддок, Cameron Carter-Vickers, Джеймс Коллинз, Джейкоб Баттерфилд.
Предыдущий матч соперников: «Лутон Таун» — «Суонси» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0