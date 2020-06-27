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    «Сток Сити» — «Мидлсбро». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Сток Сити — Мидлсбро. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

    Футбол Футбол Англии Сток Сити Мидлсбро
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Сток Сити» — «Мидлсбро».

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    Составы команд:

    «Сток Сити»: Джек Батлэнд, Дэнни Батт, Джеймс Макклин, James Chester, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Сэм Клукас, Ник Пауэлл, Тайриз Кэмбелл, Lasse Soerensen, Джордан Томпсон.

    «Мидлсбро»: George Friend, Dael Fry, Бритт Ассомбалонга, Эшли Флетчер, Джонатан Хаусон, Патрик Макнейр, Патрик Робертс, Марвин Джонсон, Джордж Сэвилл, Djed Spence, Dejan Stojanovic.

    Предыдущий матч соперников: «Мидлсбро» — «Сток Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Мидлсбро» со счетом 1:2. 0

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