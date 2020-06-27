Сток Сити — Мидлсбро. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

Составы команд:
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Дэнни Батт, Джеймс Макклин, James Chester, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Сэм Клукас, Ник Пауэлл, Тайриз Кэмбелл, Lasse Soerensen, Джордан Томпсон.
«Мидлсбро»: George Friend, Dael Fry, Бритт Ассомбалонга, Эшли Флетчер, Джонатан Хаусон, Патрик Макнейр, Патрик Робертс, Марвин Джонсон, Джордж Сэвилл, Djed Spence, Dejan Stojanovic.
Предыдущий матч соперников: «Мидлсбро» — «Сток Сити» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Мидлсбро» со счетом 1:2. 0