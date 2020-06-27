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    Мамаев выйдет в старте «Ростова» против «Арсенала»

    «Ростов» — «Арсенал»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и тульского «Арсенала» на матч 24-го тура чемпионата России.

    «Ростов»
    «Ростов»

    «Ростов»: Песьяков — Козлов, Осипенко, Чистяков, Чернов — Мамаев, Ионов, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов — Шомуродов.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Байрамян, Черкес, Прошляков, Долгов.

    «Арсенал»: Лодыгин — Хагуш, Григалава, Альварес, Денисов — Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов — Луценко, Э. Кангва.

    Запасные: Нигматуллин, Левашов, Беляев, Довбня, Володько, Горбатенко, Пантелеев, Бангва, К. Кангва, Громыко, Ковалев, Аджоев.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Арсеналу». Коэффициент на его победу — 2.30, на успех «Ростова» — 3.24, на ничью — 3.78. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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