Престон Норт Энд — Кардифф Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

Составы команд:
«Престон Норт Энд»: Деклан Радд, Дарнелл Фишер, Бен Пирсон, Бен Дэвис, Алан Браун, Дэниел Джонсон, Эндрю Хьюз, Джейден Стокли, Патрик Бауэр, Том Баркуйзен, Скотт Синклейр.
«Кардифф Сити»: Dion Sanderson, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Уилл Волкс, Леандро Бакуна, Джо Раллс, Алекс Смитис, Каллум Патерсон, Альберт Адома, Кёртис Нельсон, Жуниор Хойлетт.
Предыдущий матч соперников: «Кардифф Сити» — «Престон Норт Энд» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Кардифф Сити» со счетом 1:2. 0