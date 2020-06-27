Лидс — Фулхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

Составы команд:
«Лидс»: Иллан Меслье, Luke Ayling, Бен Уайт, Лиам Купер, Патрик Бэмфорд, Tyler Roberts, Стюарт Даллас, Элдер Кошта, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих.
«Фулхэм»: Майкл Гектор, Денис Одои, Александр Митрович, Томас Кейрни, Марек Родак, Тим Рим, Бобби Рид, Гарри Артер, Harrison Reed, Джо Брайан, Антони Кнокар.
Предыдущий матч соперников: «Фулхэм» — «Лидс» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Фулхэм» со счетом 0:1. 0