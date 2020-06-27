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    Карпин: Первый раз такое, когда не тренировалась и нужно приходить играть

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий перед матчем 24-го тура с «Арсеналом».

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Команда последнюю неделю провела на базе в номерах, каждый в своем, практически в тюрьме. Обеды, завтраки и ужины всё приносили в номера.

    Пытались там делать то, что можно в закрытой комнате на 12-ти квадратных метрах: отжиматься, приседать, заниматься с утяжелителями.

    Все, что могли, то и делали. Те, кто жив, здоров те и играют. Неоднозначная ситуация.

    Первый раз такое, когда не тренировалась и нужно приходить играть, правда, у нас была недавняя ситуация, что мальчики три месяца не тренировались и сыграли.

    Нужно выходить и что-то делать», — приводит слова Карпина клубная пресс-служба. 0

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