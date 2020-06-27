Карпин: Первый раз такое, когда не тренировалась и нужно приходить играть

Главный тренер «Ростова»дал комментарий перед матчем 24-го тура с

«Команда последнюю неделю провела на базе в номерах, каждый в своем, практически в тюрьме. Обеды, завтраки и ужины всё приносили в номера.

Пытались там делать то, что можно в закрытой комнате на 12-ти квадратных метрах: отжиматься, приседать, заниматься с утяжелителями.

Все, что могли, то и делали. Те, кто жив, здоров те и играют. Неоднозначная ситуация.

Первый раз такое, когда не тренировалась и нужно приходить играть, правда, у нас была недавняя ситуация, что мальчики три месяца не тренировались и сыграли.

Нужно выходить и что-то делать», — приводит слова Карпина клубная пресс-служба. 0