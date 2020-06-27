Чарльтон Атлетик — Куинз Парк Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

Составы команд:
«Чарльтон Атлетик»: Диллон Филлипс, Adam Matthews, Адедеджи Ошиладжа, Томас Локьер, Джейсон Пирс, Aiden McGeady, Даррен Прэтли, Мэкоэли Бонне, Алби Морган, Джош Каллен, Tomer Hemed.
«Куинз Парк Рейнджерс»: Джефф Кэмерон, Джордан Хаджилл, Эберечи Эзе, Dominic Ball, Райан Мэннинг, Илиас Хаир, Брайт Осави-Самуэль, Анхель Ранхель, Conor Masterson, Йоанн Барбе, Лиам Келли.
Предыдущий матч соперников: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Чарльтон Атлетик» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 1:3. 0