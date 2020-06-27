Астон Вилла — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.06.2020)

Составы команд:
«Астон Вилла»: Oerjan Haaskjold Nyland, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джек Грилиш, Марвелоуз Накамба, Конор Хурихейн, пМбвана Алли Самата, Кинан Дэвис.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Диогу Жота.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вулверхэмптон» со счетом 1:2. 0