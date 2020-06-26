Шалимов: Гол перед перерывом не надломил «Ахмат», но настроение испортил

Главный тренер «Ахмата»поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ против(1:1).

«Мы могли и выиграть эту игру. Последние минуты у нас какой-то печальный момент. Я имею в виду эпизоды после 45-й и 90-й минуты. Мы ведь перед перерывом могли второй пропустить.

Будем разговаривать с ребятами, работать над концентрацией. Не пропусти мы в концовке тайма, то могли бы зацепиться за победу.

Однако мы не проиграли при хорошей игре. Создавали не очень много моментов. В целом с нашей стороны хорошая игра.

Гол перед перерывом ребят не надломил, но настроение испортил. Нам нужен был результат, а тут он ушел. Не думаю, что сочинцы смогли бы переломить игру во втором тайме.

Ничья при хорошей игре — это достойный результат», — заявил Шалимов в эфире «Матч Премьер».

После этой встречи грозненский клуб с 24 очками располагается на 14-м месте.

В следующем туре коллектив Игоря Шалимова отправится на выезд к тульскому «Арсеналу». Игра состоится 1 июля. 0