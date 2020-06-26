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    Севилья — Вальядолид: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Севилья — Вальядолид (26.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 23:00 в Примере начнётся матч «Севилья» — «Вальядолид».

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    Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Севилья» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Севилья» — «Вальядолид». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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