Брентфорд — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.06.2020)

Составы команд:
«Брентфорд»: Дэвид Райа, Рико Генри, Этан Пиннок, Christian Noergaard, Матиас Йенсен, Said Benrahma, Олли Уоткинс, Джош да Силва, Понтус Янссон, Хенрик Далсгор, Tariqe Fosu.
«Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Киран Гиббз, Hal Robson-Kanu, Адесево Аджайи, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Матеус Перейра, Ромен Сойерс, Ahmed Hegazy, Грэйди Диангана.
Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Брентфорд» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 0:2. 0