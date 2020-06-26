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    «Брентфорд» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брентфорд — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.06.2020)

    Футбол Футбол Англии Вест Бромвич
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Брентфорд» — «Вест Бромвич».

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    Составы команд:

    «Брентфорд»: Дэвид Райа, Рико Генри, Этан Пиннок, Christian Noergaard, Матиас Йенсен, Said Benrahma, Олли Уоткинс, Джош да Силва, Понтус Янссон, Хенрик Далсгор, Tariqe Fosu.

    «Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Киран Гиббз, Hal Robson-Kanu, Адесево Аджайи, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Матеус Перейра, Ромен Сойерс, Ahmed Hegazy, Грэйди Диангана.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Брентфорд» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 0:2. 0

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