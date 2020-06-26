Заболотный и Кокорин — в составе «Сочи» на матч с «Ахматом»

Футболисты «Сочи»
ФК «Сочи»
Встреча пройдет в Грозном и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Анхель, Кадыров, Раванелли, Садулаев, Харин, Митришев, Мбенг, Визеу.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.
Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.