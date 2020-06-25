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    Помощник Тухеля считает, что Мбаппе увлекается игрой напоказ

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    Помощник главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля Зумана Камара назвал главную проблему форварда клуба Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «Я не люблю сравнивать поколения. У Килиана в его скорости и взрывной силе есть что-то от Роналдо и даже Роналду, когда тот был очень молод. Прежде всего, Килиан должен быть самим собой. У него есть все.

    Единственное, за что его можно винить, это то, что когда он играет, то не должен пытаться показывать людям свои способности. Он должен просто идти к цели, а не демонстрировать умение вести мяч и делать хорошие трюки. Он еще молод и со временем исправится. Когда у вас есть игрок с такой скоростью, то он действительно должен играть на самом острие атаки», — цитирует тренера Parisfans.fr.

    В минувшем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел за ПСЖ 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал семь ассистов. 0

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