Челси — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.06.2020)

Составы команд:
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Antonio Ruediger, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, N'Golo Kante, Росс Баркли, Мэйсон Маунт, Виллиан, Оливье Жиру, Кристиан Пулишич.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Рияд Марез.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Челси» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 0:2. 0