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    «Челси» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Челси — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.06.2020)

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    В 22:15 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Челси» — «Манчестер Сити».

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    Составы команд:

    «Челси»: Кепа Аррисабалага, Antonio Ruediger, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, N'Golo Kante, Росс Баркли, Мэйсон Маунт, Виллиан, Оливье Жиру, Кристиан Пулишич.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Рияд Марез.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Челси» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 0:2. 0

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