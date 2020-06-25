Бёрнли — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.06.2020)

Составы команд:
«Бёрнли»: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Ник Поуп, Матей Выдра.
«Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Кико, Кристиан Кабазель, Том Клеверли, Дэнни Уэлбек, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Этьен Капу, Трой Дини.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Бёрнли» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 0:1. 0