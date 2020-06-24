Вулверхэмптон — Борнмут. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.06.2020)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Жоау Моутинью, Рауль Хименес, Диогу Жота, Адама Траоре.
«Борнмут»: Арон Ремсдейл, Стив Кук, Натан Аке, Адам Смит, Jack Stacey, Хефферсон Лерма, Льюис Кук, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс, Филип Биллинг, Каллум Уилсон.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Вулверхэмптон» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0